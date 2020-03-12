Лондон, , 16:07 — REGNUM Таяние льдов Антарктиды и Гренландии происходит в шесть раз быстрее, чем тридцать лет назад, сообщает научный корреспондент BBC Джонатан Амос 12 марта в авторском материале на сайте телерадиокомпании.

При сохранении сегодняшних темпов до 2100 года уровень моря может подняться на 17 сантиметров дополнительно к прогнозировавшимся ранее 53 сантиметрам, сообщает автор. Это приведет к затоплению прибрежных зон континентов, на которых проживают порядка 400 млн человек. Амос ссылается в своих выводах на исследования ученых из 50 международных организаций, исследовавших таяние ледяных щитов континентов.

В работе, ученые использовали данные 11 спутниковых исследований и 26 физических обследований изменения размеров, массы ледяного покрова и морских течений. Исследователи определили, что за 25 лет с 1992 года Антарктида и Гренландия вместе потеряли 6,4 тонн льда, что подняло уровень мирового океана на 17,8 миллиметров. Уточняется, что 60% от общего объема растаявшего льда приходится на Гренландию, и лишь 40% льда — на Антарктиду.

Несмотря на столь незначительные цифры повышения уровня океана, каждый дополнительный сантиметр приводит к наводнениям и медленному разрушению береговой линии. При этом, темпы таяния ледяного покрова выросли почти в шесть раз с 81 млрд тонн в год с 1990-х годов до 475 млрд тонн к концу 2010-х годов.

Как отметил профессор Эндрю Шепард из Лидского университета в Великобритании, после 5% вклада таяния льдов в поднятие общего уровня мирового океана в 1990-х годах, сегодня доля таяния льдов оценивается уже в треть прироста уровня моря.

Отметим, недавно в Антарктиде был зафиксирован ряд температурных рекордов. 6 февраля температура воздуха достигла рекордных 18,3 градусов Цельсия. А через несколько дней снова поставила рекорд и поднялась до 20,7 градусов Цельсия.