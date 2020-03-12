Иллинойс, США, , 15:08 — REGNUM Ускорение развития мышечной ткани и нервных клеток при совместном существовании в системе выявили ученые из Иллинойского университета. Научная статья с результатами исследований опубликована 10 марта в журнале APL Bioengineering.

Ученые создали специальную платформу, на которой смогли совместить мышечные ткани и культуру нейронов для проверки их роста. В ходе исследования ученые установили, что отростки нервных клеток имели направление роста в сторону мышечной ткани.

При спонтанной импульсации нейронов усиливались сокращения мышечных волокон с организацией их в саркомеры — комплекс белков, состоящий из мышечных волокон. При этом вещества, которые выделялись мышечными клетками, в свою очередь, усиливали электрическую активность и синхронизацию ее между нейронами.

Полученные сведения о развитии нервномышечных систем ученые планируют использовать при создании искусственных мышц, применяемых в различных механизмах. Одним из вариантов применения искусственных мышц ученые назвали интегрирование их в тело живых организмов в медицинских целях, для восстановления поврежденных участков.