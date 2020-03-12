Стэнфорд, США, , 14:24 — REGNUM Самым эффективным методом по излечению от алкоголизма являются различные версии программ из группы «12 шагов», сообщили ученые Стэндфордского университета. 11 марта результаты исследования опубликованы в Cochrane Library.

Рассмотрев разные версии программы «12 шагов», разработанные еще в 30-е годы прошлого века, ученые пришли к выводу, что все они одинаково эффективны и справляются с задачей лечения от алкоголизма лучше, чем самые популярные современные лечебные программы.

Ученые отмечают, что старая программа оказывала лечебный эффект по всем исследованным группам людей: мужчинам и женщинам, молодежи и старикам, ветеранам войн и гражданским людям, и даже жителям из пяти разных стран.

Стойкий положительный эффект программы на алкоголиков ученые объяснили реализованной в ней социальной и эмоциональной поддержкой группы людей, совместно пытающихся избавиться от болезни.