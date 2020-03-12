Нейпьидо, , 14:05 — REGNUM Кости черепа с зубастым клювом, оставшиеся от птицеподобного динозавра размером с птичку колибри, обнаружили палеонтологи в Мьянме. Статья с результатами исследования 11 марта опубликована в журнале Nature.

Ископаемый динозавр жил в мезозойскую эру 99 млн лет назад и весил не больше двух грамм. Из янтаря ученые извлекли целый удивительно сохранившийся череп доисторического существа. Размер черепа составил чуть больше 14 мм. По словам исследователей, ни у какой из современных птиц нет настолько маленьких черепов у взрослых особей.

Динозавра отнесли к виду примитивных птиц Oculudentavis khaungraae. Найденный череп отличается длинным клювом с рядами острых зубов и большими глазницами, что свидетельствует о том, что этот динозавр мог быть дневным хищником.

Открытие заставляет пересмотреть теорию эволюции динозавров и происхождения птиц. Ученые выдвинули гипотезу, что птицы эволюционировали не от больших летающих динозавров по пути уменьшения своих размеров, а каким-то совершенно другим способом.