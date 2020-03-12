Пекин, , 12:23 — REGNUM Китайские учёные выяснили, что существует несколько факторов, наличие которых у заразившегося новым типом коронавируса человека повышает вероятность летального исхода. Они были выявлены на основе проведённого исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet.

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Так, были проанализированы данные пациентов с коронавирусом, проходивших лечение в двух больницах китайской провинции Ухань с 29 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. В исследование включили 191 пациента в возрасте от 18 до 87 лет. Из них 137 были выписаны, 54 пациента скончались.

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Согласно исследованию, основными факторами, влияющими на повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции, стали пожилой возраст пациента, признаки сепсиса и проблемы со свертыванием крови. Все летальные исходы пациентов приходились на людей старше 63 лет. Кроме того, почти половина скончавшихся от COVID-2019 страдала такими заболеваниями как гипертония (30%), диабет (19%) и коронарная сердечная недостаточность (8%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Отмечается, что у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге. После пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, однако у больных не было симптомов, типичных для коронавируса.