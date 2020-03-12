Пекин, , 10:44 — REGNUM Власти Китая приняли решение продлить на два месяца заканчивающиеся визы всем находящимся в стране гражданам иностранных государств. Об этом 12 марта сообщили в посольстве России в Китае.

«Местные власти в индивидуальном порядке разрешают пребывать на территории КНР в течение еще двух месяцев после окончания срока действия визы (в том числе действия коридора деловой визы)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Отметим, коронавирус уже заразил более 119 000 человек в более чем 110 странах мира, вызвав 4300 случаев смерти и причинив огромный экономический ущерб.

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