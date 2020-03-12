Новосибирск, , 06:43 — REGNUM Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали установку для переработки попутного газа в водород. Она поможет решить проблему выбросов опасных веществ в окружающую среду при добыче нефти, сообщили ИА REGNUM в вузе.

Традиционный способ утилизации попутного нефтяного газа — сжигание на факелах. В это время происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Новосибирские учёные около 15 лет исследовали процесс каталитического разложения лёгких углеводородов. Они старались добиться максимально высокой степени превращения углеводородов попутного нефтяного газа в полезные продукты.

Отмечается, что уникальная пилотная установка может превращать попутный газ в водород и ценный побочный продукт — нановолокнистый углерод. Его можно пустить на хозяйственные нужды нефтяных месторождений или продавать как катализатор, носитель катализаторов или сорбент.

Кроме того, в процессе разложения веществ получается метано-водородная смесь, которая может использоваться как добавка к топливу для двигателей внутреннего сгорания или газопоршневых электростанций.

Учёные НГТУ НЭТИ планируют совместно с коллегами из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского (г. Москва) завершить испытания.