Новосибирск, , 05:41 — REGNUM Проект центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) планируется направить на Главгосэкспертизу в начале 2021 года. Об этом сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

В начале марта 2020 года был определён разработчик проекта — Центральный проектно-технологический институт (входит в систему «Росатома»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские учёные обсудили перспективы новосибирского синхротрона.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в новосибирской области реализуется проект «Академгородок 2.0». Флагманским проектом является ЦКП «СКИФ». Размер федеральных бюджетных ассигнований в ценах 2019 года — 37,1 млрд руб. На сегодняшний день на проектные работы выделен 1 млрд рублей.