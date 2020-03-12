Пекин, , 04:56 — REGNUM «Биться или бежать» в тестовых ситуациях является одним из ключевых вопросов, который хорошо известен ученым. Китайские исследователи нашли ключевой нейрон, выступающий в качестве биологической основы мозга при выборе стратегии стрессового поведения, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Китайские ученые выяснили, что нейроны префронтального кортикотропин-рилизинг фактора (CRF) мобилизуются при поведенческих вызовах, стоящих перед человеком, и мотивируют на выбор стиля поведения в сложных ситуациях. Команда исследователей под руководством профессора Научно-технологического университета Китая Чжоу Цзяннина посвятила годы изучению этого вопроса.

Они показали, что активация CRF нейронов способствует стойкому антистрессовому поведению человека. Более того, они выяснили, что наращивание активности CRF нейронов приводит к длительной устойчивости перед многократными социальными стрессами.

Данные результаты раскрыли критическую значимость CRF интернейронов медиальной префронтальной коры головного мозга в двунаправленном контроле мотивации и выборе модели поведения при стрессовой ситуации. Исследование носило также терапевтические цели, поскольку модуляция нейронных цепей помогает при лечении большинства депрессий и посттравматических шоков. Исследование было опубликовано в журнале Neuron.