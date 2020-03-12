Нанкин, Китай, , 04:28 — REGNUM Новые исследования китайских ученый показали, что засушливая тектоническая впадина Цайдам на северо-востоке Тибетского нагорья 30 млн лет назад имела влажный и умеренный климат, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Исследование проводилось совместно китайскими и британскими геологами, и теперь оно было опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters. Ученым удалось реконструировать палеоклимат и палеогеографию Цайдама на основе анализа окаменелостей растений в северных его районах.

Находки показали, что средняя годовая температура впадины тогда составляла 11,6 градуса Цельсия, а среднегодовой объем осадков, вероятно, превышал 1000 мм. При этом, лето было более засушливое, чем зима.

«Низина была покрыта умеренными лиственными лесами 30 млн лет назад», — заявил доцент Нанкинского института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук Ши Гунлэ.

Отметим, что тектоническая впадина Цайдам является одной из трех крупнейших материковых впадин в Китае. В настоящее время климат здесь крайне засушливый и ветреный, а температура резко разнится днем и ночью. Это ключевой регион, который помогает ученым изучать историю развития засушливости в Центральной Азии.