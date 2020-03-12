Чэнду, Китай, , 03:27 — REGNUM Археологи обнаружили древнюю печь в столице провинции Сычуань городе Чэнду на юго-западе Китая, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Печь принадлежала Эпохе пяти династий и пяти царств (907 — 960) и династии Мин (1368 — 1644) и является одной из самых известных древних печей обжига, сообщили в Институте реликвий и археологии Чэнду.

Печь произвела огромное количество цветной глазури для храмов и для чиновников династии Мин, сообщили в институте. Археологи начали раскопки на месте еще в мае 2018 года и обнаружили там огромное количество культурных реликвий, включая печи, мастерские, колодцы, стены, гробницы и керамические изделия.