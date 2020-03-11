Ташкент, , 21:48 — REGNUM В Национальном архивном фонде Узбекистана хранятся 1 миллион 800 тысяч документов, относящихся к различным периодам истории, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба сообщает, что 10 марта президент Узбекистана ознакомился с проектом строительства нового здания Национального архива, разработанного во исполнение постановления президента «О совершенствовании деятельности агентства «Узархив».

"Сооружение будет возведено в соответствии с критериями и требованиями, предъявляемыми к особо важным зданиям 1-й категории. Прежде всего намечено увеличить вместимость архивов до 3 миллионов единиц хранения, организовать репозиторий, расширить читальный зал, широко использовать современные информационные технологии для обеспечения высокого уровня сервиса исследователям», говорится в сообщении.

Более того, в целях развития туризма предусмотрено организовать архивные выставки, в том числе для иностранных гостей.

«Также, в представленном проекте предусмотрены большой читательский комплекс, залы для конференций и выставок, библиотека научных данных и музей, кинозал, буфет и комнаты для переговоров», говорится в сообщении.