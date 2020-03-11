Великий Новгород, , 14:41 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выполнил поручение президента РФ Владимира Путина о том, «почему именно в Новгородской области должен быть создан научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Никитин написал в своём инстаграм-аккаунте по итогам встречи с главой государства.

«Теперь начинаем подготовительную работу для реализации этой инициативы нашего университета», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые об амбициях региона стать технологической долиной и создатьнаучно-исследовательский центр интеллектуальной электроники4 февраля в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями научной и педагогической общественности в Череповце заявила заместитель проректора по образовательной деятельности Новгородского госуниверситета Ольга Калпинская. Для реализации проекта планируется объединить усилия университета, предприятий электронной промышленности и Новгородской технической школы, строительство которой началось в Великом Новгороде в 2019 году. Тогда Владимир Путин уточнил, возможно ли и нужно ли создавать такую долину прямо в Великом Новгороде.

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