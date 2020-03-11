Аптон, , 13:02 — REGNUM Результаты точных измерений симметрии масс вещества и антивещества на Релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) Брукхейвенской национальной лаборатории впервые смогли получить физики. Соответствующая статья с результатами исследования опубликована в журнале NaturePhysics.

Физикам удалось измерить массу гипертритона и антигипертритона, являющегося аналогом антиматерии. Никогда еще не удавалось найти различий этих двух элементов по массе. Не обнаружены различия и в ходе этого эксперимента. Однако, Чжанбу Сюй, являющийся одним из руководителей исследования на RHIC, в отчетных результатах отметил, что сама возможность проведения таких точных измерений уже является научным достижением и свидетельством уникальных возможностей детектора.

По его словам, нарушение в симметрии масс смогло бы стать свидетельством нарушения трех фундаментальных симметрий в природе: заряда, четности или зеркальной симметрии и времени. Это было бы большим открытием, но пока такой эффект не выявлен.

Ученые, проведя прецизионные измерения, определили также величину энергии, удерживающей компоненты простейшего ядра гипертритона. По их данным, энергия оказалась значительно больше, чем полученная в результате менее точных измерений. Результат эксперимента имеет важное значение для астрофизики и для понимания свойств нейтронных звезд.

Измерения масс гипертритона позволили определить энергии связи составляющих элемента. Энергия связи гипертритона оказалась больше, чем показывали предыдущие измерения, проведенные еще в 1970-х годах. Как сообщил другой исследователь проекта Цзиньхуэй Чен, сумма частей гипертритона оказалась больше, чем весит сам гипертритон. Это, по словам ученого, является результатом того, что часть массы отдельных компонентов преобразуется в энергию их связи.

Этот результат исследования может продвинуть исследователей в понимании уравнения состояния нейтронных звезд, так как ученые при моделировании структуры нейтронной звезды используют силу этих связей между компонентами гипертритона.