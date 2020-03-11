Якутск, , 12:25 — REGNUM Зондирование вечной мерзлоты в устье реки Лена с целью прогнозирования последствий потепления климата впервые провели исследователи Центра коллективного пользования (ЦКП) «Остров Самойловский». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН.

Ученые провели зондирование для определения глубины залегания вечной мерзлоты и ее объемов. Эти данные нужны для оценки влияния таяния мерзлоты, вызванного глобальными изменениями климата. По мнению ученых, таяние льдов может вызвать изменение состава атмосферного воздуха и океана.

По словам научного сотрудника ИНГГ и руководителя ЦКП Леонида Цибизова, исследователи применили метод магнитотеллурического зондирования, основанный на измерении естественного электромагнитного поля планеты. Такое зондирование в устье Лены выполнено впервые.

Сотрудники ЦКП при зондировании достигли глубины 20 км. Им удалось определить толщину мерзлоты. Она составила до полукилометра. Как отметил Цибизов, на некоторых участках зондирование даже смогло показать границу скального материкового основания.

В материале пресс-службы отмечается, что результаты зондирования несут не только пользу для фундаментальных исследований, но данная методика может быть использована и для поиска полезных ископаемых.

Напомним, ЦКП «Остров Самойловский» открыт в 2012 году и занимается изучением процессов, связанных с вечной мерзлотой, ее деградацией и развитием, а также прочими особенностями.