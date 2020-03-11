Лейден, Нидерланды, , 11:53 — REGNUM Ультратонкую углеродную мембрану, обладающую уникальными свойствами накопления энергии из морской воды, создали ученые из Лейденского университета. Результаты этого исследования опубликованы на сайте научного журнала Nature в разделе Nanotechnology.

Мембраны такого типа работают на эффекте обмена молекулами солей при взаимодействии пресной и соленой морской воды. Мембрана накапливает энергию частиц, проходящих через нее и может генерировать энергию. Такой процесс также применяется в установках, предназначенных для опреснения морской воды.

Толщина мембраны и количество пор в ней влияют на количество энергии, которое можно получить на мембране. Ученые из Лейдена смогли создать мембрану толщиной 2 нанометра, содержащую при этом большое количество пор. Все известные аналоги отличались либо малой толщиной, либо высокой пористостью. Совместить два этих условия ученым ранее не удавалось.

Химики отметили, что обычно при создании таких мембран исследователи берут за основу графен и пытаются пробить в нем максимальное количество отверстий. В данном же случае ученые пошли обратным путем, построив большую пористую мембрану из отдельных молекул. Как отмечают исследователи, полученный материал имеет ряд недостатков по сравнению с графеном, но при этом обладает неоспоримыми преимуществами, обеспечивающими накопление энергии в мембране в сто раз большее, чем у известных аналогов.

Ученые надеются, что открытие нового материала создаст новые возможности для таких задач, как генерация электроэнергии, опреснение морской воды или создание эффективных топливных элементов.