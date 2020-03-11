Гейнсвилл, США, , 11:41 — REGNUM Влияние запаха, издаваемого загрязненными пластиковыми отходами, на привлечение морских черепах к пластику наравне с обычной пищей выявил коллектив американских ученых-биологов. Об этом сообщается в научной статье в журнале Current Biology.

Над изучением реакций морских черепах работал коллектив из различных институтов, возглавляемый Джозефом Б. Пфаллером из университета Флориды. В результате исследования ученые выявили, что головастые морские черепахи (Caretta caretta) одинаково обращали внимание на пищевые запахи и на запахи, издаваемые загрязненным органикой пластиковым мусором. Чистый пластик не привлекал внимание черепах.

Ранее ученые считали, что морские черепахи принимают пластиковые отходы за медуз или иную добычу. Но, как оказалось, привлекает черепах не визуальный образ добычи, а ее запах. В пластиковых отходах могут скапливаться микробы, водоросли, растения или мелкие животные, которые издают запах пищи и превращают пластик в «обонятельную ловушку».

В исследовании ученые наблюдали за реакциями 15 молодых черепах, выращенных в неволе. Все они активно реагировали на «пахнущий» пластик так же, как и на привычную им пищу.

В дальнейшем исследователи хотят понять, какие конкретно химические вещества, выделяясь из остатков пищи или из самого пластика, вызывают влечение к нему у морских черепах.

Напомним, загрязнение океана отходами изделий из пластика очень сильно вредит морским черепахам. Пластик становится основной причиной их смерти. Они проглатывают его как пищу или запутываются в нем и в конце концов погибают.