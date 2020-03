Нью-Хейвен, США, , 10:59 — REGNUM Влияние поведения робота при работе совместно с группами людей на общее взаимодействие участников команды оценили американские ученые из Йельского университета. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые во главе с Николасом Христакисом не ставили целью разработать новые технологии в робототехнике, а решили изучить некоторые особенности взаимодействия между людьми и роботами. В исследовании приняли участие 153 добровольца вместе с человекоподобным роботом NAO.

В ходе эксперимента люди поочередно участвовали в работе 51 группы, в каждую из которых входили четыре участника. Компанию людям в каждой группе составлял робот NAO.

Задача группы состояла в постройке из отдельных участков игрушечных рельс оптимального железнодорожного пути между двумя точками. Времени на решение задачи отводилось 40 секунд. У каждой группы было 30 раундов. После завершения эксперимента участники групп записывали свои впечатления в опросник. Исследователи специально включили в эксперимент запрограммированные неточности, не позволяющие правильно построить путь.

Робот, участвовавший в работе каждой из групп, говорил типовые фразы в начале и в середине раундов. Различие в поведении робота проявлялось лишь в 15-секундном перерыве между раундами. Робот мог просто зачитать участникам промежуточные результаты, а мог включить эмоциональный режим, при котором он имитировал человеческие эмоции. В этом режиме робот хвалил работу коллектива в несколько шутливой манере, либо извинялся за ошибки, не позволившие успешно выполнить задачу по постройке железной дороги.

Результаты экспериментов показали лучшую совместную работу участников группы в тех случаях, когда робот общался с ними в режиме человеческих эмоций. Добровольцы отметили, что они в ходе работы над задачей разговаривали друг с другом вдвое дольше, чем в группах, где робот формально зачитывал результаты раундов. Также работу с эмоциональным роботом участники оценили как более активную, позитивную и веселую.