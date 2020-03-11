Пермь, , 08:59 — REGNUM В Перми ученик третьего класса создал из конструктора роботизированную трость-помощник для инвалидов, которые имеют проблемы со зрением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Модель IT-трости работает с помощью инфракрасных датчиков расстояния и позволяет беспрепятственно передвигаться по городу. Изобретение создано на базе центра робототехники «IT Дети». Школьник и его наставник с прототипом роботизированной трости заняли второе место на всероссийском конкурсе Startup Tour Junior.

Сейчас третьеклассник готовится к участию в новом конкурсе. Школьник планирует в апреле представить модель трости из алюминия на более продвинутом программном обеспечении, встроить GPS-навигатор и вибромотор, который будет сообщать о препятствиях.