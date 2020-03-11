Пекин, , 07:08 — REGNUM Археологи обнаружили четыре древние гробницы возрастом более 2000 лет в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Гробницы относятся к Периоду Сражающихся царств (475 — 221 до н.э.) в уезде Цю провинции Сычуань. Крупнейшая из них имеет 7,9 метра в длину и 1,6 метра в глубину. В ней было найдено более 70 единиц изделий из бронзы, нефрита и керамики, а также ряд погребальных предметов. Все они имеют огромную историческую ценность, отметил руководитель археологической команды раскопок Чэнь Вэйдун.

Эксперты отмечают, что находки предоставляют ценнейшие исследовательские материалы о древней культуре Ба, которая обитала на территории современной провинции Сычуань и города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая.