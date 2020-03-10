Пекин, , 15:28 — REGNUM Уникальный сплав на основе галлия и индия создали китайские ученые из Университета Цинхуа в Пекине. Соответствующая статья с результатами исследования опубликована в журнале NewScientist.

Авторы исследования называют новый сплав «жидким металлом» и сообщают, что его можно использовать для изготовления элементов подводных устройств, трансформирующихся роботов или легких экзоскелетов. Температура плавления сплава составляет 15,5 градусов Цельсия. При комнатной температуре этот металл находится в жидком состоянии.

Полученный материал имеет низкую плотность и отличную плавучесть из-за наличия в структуре мельчайших пузырьков воздуха. При этом металл не потерял свойство электропроводности. «Жидкий металл» сохраняет свои базовые качества, несмотря на возможность менять форму.

В качестве примера, ученые предлагают рассмотреть лист металла, который можно складывать сложным образом, практически как фигурки оригами. Свойства нового материала позволят сгибать и разгибать такой лист многократно, при этом материал останется прочным и не растрескается или порвется в местах сгиба.