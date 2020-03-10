Брюссель, , 14:30 — REGNUM Исследование раковин ископаемых моллюсков позволило бельгийским ученым определить, какая продолжительность суток был на Земле 70 миллионов лет назад. Статья с результатами исследования коллектива ученых из Брюссельского свободного университета 9 марта опубликована на научном сайте Phys.org.

Исследованию подверглись раковины доисторических двустворчатых моллюсков рудистов. На створках при росте раковины у них оставались своеобразные кольца роста, аналогичные кольцам на срезах стволов современных деревьев.

Ученые подсчитали, что 70 млн лет назад в конце мелового периода год состоял из 372 дней, а Земля вращалась вокруг своей оси быстрее — сутки длились 23,5 часа.

Кроме этого, исследование раковин позволило определить температуру океана. Летом она составляла 40 градусов Цельсия, а зимой не опускалась и до 30.

Исследователи были удивлены тем, что, как оказалось, изменения состава раковины происходили в зависимости от времени суток, а не от календарных сезонов или циклов приливов и отливов. Днем все процессы происходили гораздо быстрее, чем ночью.