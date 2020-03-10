Майкоп, , 13:09 — REGNUM Пятая Кавказская математическая олимпиада состоится в городе Майкопе c 13 по 18 марта. Для участия в ней приглашены школьники из 15 субъектов Южного и Северо-Кавказского федерального округов, а также стран зарубежья, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе оргкомитета.

Проводится Кавказская математическая олимпиада по двум возрастным группам: юниорская лига для учащихся 8−9 классов и старшая лига для школьников 10−11 классов. Мероприятие пройдет в два тура, в каждом из которых участникам будет предложено решить по четыре задачи. Их разработал специальный комитет, в составе которого — члены задачных комитетов школьных математических олимпиад России, Бельгии, Болгарии, Люксембурга и Ирана.

Помимо соревновательной части, программа олимпиады включит и досуговую программу. Для участников организуют экскурсии, игры, гитарный вечер, работу клуба адыгских танцев и т. д. Школьники также смогут попробовать блюда адыгской кухни.