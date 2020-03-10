Новосибирск, , 11:32 — REGNUM В Арбитражном суде Новосибирской области находится исковое заявление инспекции Федеральной налоговой службы России по Калининскому району города Новосибирска. Налоговая служба просит признать Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР) банкротом. Сумма требований — более 2,8 млн рублей, говорится на сайте суда.

«За последние 12 месяцев это второе дело в арбитраже у СИМОРа, а за три года институт 11 раз был ответчиком в арбитраже. Общая сумма взысканий составляла 19 миллионов рублей. Три дела институт проиграл», — передают «НГС Новости».

Сибирский институт международных отношений и регионоведения открыт в Новосибирске 1 июня 1998 года. Вуз готовит специалистов в области международных отношений, востоковедения, политологии, иностранных языков, дипломатии, международной и национальной безопасности, мировой политики.