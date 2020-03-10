Пекин, , 10:45 — REGNUM Коронавирус COVID-19 остаётся активным в воздухе на протяжении по меньшей 30 минут и способен перемещаться на расстояние до 4,5 метров. К такому выводу пришли китайские эпидемиологи, сообщает 10 марта газета South China Morning Post.

Учёные из провинции Хунань изучили конкретный случай, когда один инцифированный пассажир автобуса дальнего следования заразил ещё семь человек. Больной мужчина был без маски, он передал инфекцию паре, которая сидела на расстоянии 4,5 метров от него, и ещё нескольким пассажирам в разных местах салона.

Заболел также пассажир следующего рейса, который сел в автобус через 30 минут после высадки прежних пассажиров. Отмечено, что обычное «безопасное расстояние», рекомендованное медиками во всём мире, составляет 2 метра.

Специалисты также выяснили, что вирус несколько дней остаётся на поверхности, куда осели капли после кашля или чихания больного. При температуре 37 °C коронавирус активен до трёх дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги. Таким образом, они подтвердили важность мытья рук и ношения масок в общественных местах.

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