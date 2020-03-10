Чита, , 10:28 — REGNUM Забайкальская порода лошадей привлекла внимание американских учёных. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова директора Читинской государственной конюшни Юлии Цыденовой, в 2020 году они намерены прибыть в регион, чтобы изучить их главный отличительный признак — кудрявость.

Американские ученые будут изучать кудри забайкальских лошадей Правительство Забайкальского края

Кудри забайкальских лошадей Правительство Забайкальского края

Поскольку аналогичных животных можно встретить лишь в Канаде и Испании, научные сотрудники намерены определить, откуда именно в Забайкалье пришли кучерявые лошади.

Необходимость развития коневодства отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов:

«Забайкалье — коневодческий край. В регионе много разных направлений, связанных с коневодством и использованием лошадей. У нас есть прямая потребность оставаться и развиваться в этой сфере, соблюдать традиции и культуру, так как это прямо следует из истории края».

Напомним, Забайкальскую породу лошадей разводят в шести племенных хозяйствах региона. Читинская госконюшня находится на втором месте в России по производительности жеребцов. Кобыл из Забайкалья доставляют в Бурятию, Иркутскую и Амурскую области, Хабаровский край, а также перевозят коней в Казахстан.