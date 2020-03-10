Чита, 10 марта 2020, 10:28 — REGNUM Забайкальская порода лошадей привлекла внимание американских учёных. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова директора Читинской государственной конюшни Юлии Цыденовой, в 2020 году они намерены прибыть в регион, чтобы изучить их главный отличительный признак — кудрявость.

Американские ученые будут изучать кудри забайкальских лошадей
Американские ученые будут изучать кудри забайкальских лошадей
Правительство Забайкальского края
Кудри забайкальских лошадей
Кудри забайкальских лошадей
Правительство Забайкальского края

Поскольку аналогичных животных можно встретить лишь в Канаде и Испании, научные сотрудники намерены определить, откуда именно в Забайкалье пришли кучерявые лошади.

Необходимость развития коневодства отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов:

«Забайкалье — коневодческий край. В регионе много разных направлений, связанных с коневодством и использованием лошадей. У нас есть прямая потребность оставаться и развиваться в этой сфере, соблюдать традиции и культуру, так как это прямо следует из истории края».

Напомним, Забайкальскую породу лошадей разводят в шести племенных хозяйствах региона. Читинская госконюшня находится на втором месте в России по производительности жеребцов. Кобыл из Забайкалья доставляют в Бурятию, Иркутскую и Амурскую области, Хабаровский край, а также перевозят коней в Казахстан.