Нур-Султан, , 09:48 — REGNUM Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Барыса» по дублю оформили нападающие Антон Сагадеев и Павел Акользин. Ещё одну шайбу забросил защитник Даррен Диц.

В составе «Металлурга» точные броски на счету Николая Кулёмина и Артёма Минулина.

Таким образом, «Барыс» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ.

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