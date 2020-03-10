Москва, 10 марта 2020, 06:39 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +8°C до +10 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр.

По данным синоптиков в Москве ожидается переменная облачность. Прогнозируется дождь.

Ожидается направление ветра западное 5−10 м/с.

Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, в Москве и области 9 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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