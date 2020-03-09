Стэнфорд, США, , 23:15 — REGNUM Американские учёные установили, что местом выработки антител иммуноглобулина E, которые вызывают сильную аллергическую реакцию на арахис, является кишечник. Об этом сообщает Science Immunology.

Причиной любой аллергии является то, что при попадании частиц аллергена в организм, иммунная система вырабатывает антитела иммуноглобулина E. Они связываются с аллергеном и вызывают аллергическую реакцию: крапивницу, одышку и даже анафилактический шок. Почему у одних людей вырабатывается иммуноглобулин E в ответ на безвредное для организма вещество, а у других нет, учёные пока точно не установили.

Однако, исследователи Стэнфордского университета, изучив ткани 19 человек с аллергией на арахис, обнаружили, что очаг производства иммуноглобулина E находится в кишечнике. Там расположены иммунные В-клетки, которые вместо того, чтобы вырабатывать безвредные антитела иммуноглобина G, начинают производить гиперагрессивные антитела иммуноглобулина E.

Согласно предварительным данным, причинами такого переключения в работе могут быть проблемы со здоровьем кишечника. Учёные уже установили, что у всех исследованных с аллергией на арахис имеются однотипные мутации ДНК в клетках кишечника.

Если учёные поймут, как вернуть к правильной работе В-клетки кишечника, то пищевая аллергия сначала на арахис, а потом и на другие пищевые продукты может уйти в прошлое.

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