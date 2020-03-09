Сочи, Краснодарский край, , 19:05 — REGNUM В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершился финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы для школьников по профилю «Информационная безопасность». Финалисты олимпиады смогли отразить учебную хакерскую атаку на «умный дом».

Основной задачей участников стало решение одной из самых актуальных проблем современной кибербезопасности — — противодействие атакам «интернета вещей» и обеспечение безопасности «умного дома». Олимпиаду проводят пятый год Кружковое движение НТИ, АСИ и РВК в партнерстве с ведущими технологическими компаниями. Финальное задание профиля «Информационная безопасность» разработали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). Школьники должны были определить и устранить вирусное заражение сети умных устройств, и защитить ее от подобных атак в будущем.

Для проведения соревнования специалисты «Ростелеком-Солар» и НИЯУ МИФИ развернули мощное инфраструктурное решение — — 20 виртуальных машин для участников, атакующий бот и атакуемая сеть. Ребята в командах шаг за шагом находили уязвимости в инфраструктуре и разрабатывали средства защиты.

Лучший результат показала команда в составе: Егор Миранцов, Илья Сорочан, Никита Покровский, Денис Лукоянов.

Победители олимпиады: Никита Покровский, Глеб Шаньшин, Денис Лукоянов, Егор Миранцов, Андрей Гумиров.

Призеры: Альберт Акмухаметов, Илья Сорочан, Родион Плотников, Алексей Нарин, Максим Альжанов, Артём Насонов, Джалил Хисалиев, Константин Веселов, Артём Михеев, Юрий Гришин, Николай Смирнов, Тимофей Мищенко и Тимофей Дреньков.

Все 18 участников получили заслуженные 100 баллов за ЕГЭ по информатике.

Победителей наградили представители Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и «Ростелекома» — официального партнера направления «Информационная безопасность» Олимпиады Кружкового движения НТИ.

«Мы ставим перед собой задачу отобрать со всей страны одаренных школьников в сфере ИТ, чтобы дать им представление о профессии специалиста по информационной безопасности и обеспечить льготами для поступления на профильные кафедры в лучшие вузы страны. Этот проект — часть федеральной программы «Ростелекома», направленной на повышение уровня образования в сфере информационной безопасности и созданию кадрового резерва страны», — рассказала Мария Сигаева, заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар».

Десятиклассник Егор Миранцов из Мытищ победил в командном и личном зачетах и рассказал о своих впечатлениях: «Лично я приехал на финал не за победой. Я вообще работаю на интеллектуальных соревнованиях за идею. Все время хочется узнавать новое и развиваться, чтобы потом с большим багажом знаний прийти в «большую жизнь». Ведь человек в молодости запоминает больше, чем взрослый. Наша команда уже давно вместе, и мне кажется, что мы победили потому, что научились грамотно разделять задачи. В то время, как другие ребята тратили время на доделывание друг за другом, у нас каждый выполнял свою роль. Финал, в целом, для нас был большой неожиданностью. Мы, конечно, знали, что он пройдет в таком уникальном формате, но не ожидали, что задачи будут такими сложными, реально приближенными к работе в сфере ИТ».

Олимпиада Кружкового движения НТИ поставила абсолютный рекорд по числу участников в 2019 году: более 80 тысяч школьников из 85 регионов России подали заявки в рамках 30 направлений инженерной деятельности. Самая высокая конкуренция отмечена в профиле «Информационная безопасность» — 76 человек на место. Всего было подано 5 487 заявок, в финал вышли 72 участника. Несмотря на популярность ИТ-профессий у молодых людей в финал вышли четыре девушки. Наибольшая часть победителей приехала из Москвы, высокие результаты также показали школьники из Новосибирска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Казани и Московской области.

Всего за пять лет в олимпиаде приняли участие более 123 тысяч школьников и студентов из 765 населенных пунктов страны. Финалы олимпиады Кружкового движения НТИ проходят в тринадцати городах России с 5 февраля по 18 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК в партнерстве с ведущими технологическими компаниями — «Аэрофлот», «Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Ростелеком», «1С», «Роснано», «Газпромнефть», Movavi, ОАК, «Сухой», Bayer, «Роскосмос», начиная с 2015 года. Вузами-организаторами Олимпиады КД НТИ являются Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и Университет Иннополис. Информационными и образовательными партнерами являются: образовательный центр Maximum, онлайн-школа «Фоксфорд».

Разработчиками следующих профилей выступают компании: BiTronics Lab — «Нейротехнологии и когнитивные науки», «Лоретт» — «Анализ космических снимков и геопространственных данных», «АСРоботикс» — «Автономные транспортные системы», «Стем-Игры» — «Наносистемы и наноинженерия», Центр развития робототехники (г. Владивосток) — «Водные робототехнические системы», «Полюс НТ» — «Интеллектуальные энергетические системы», «Инситилаб» — «Технологии беспроводной связи», «Кибернетические технологии» — «Интеллектуальные робототехнические системы», «Братья Вольт» — «Аэрокосмические системы», «Образование будущего» — «Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «СофтЛайн Трейд» — «Большие данные и машинное обучение», «Коптер Экспресс Технологии» — «Летательная робототехника», «Композиты России» — «Композитные технологии»

В рамках основного трека олимпиады учащиеся 8−11 классов могут соревноваться по 24 инженерным профилям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и возможность поступления в ведущие технические вузы России. С 2018 года в рамках Олимпиады Кружкового движения НТИ проводится студенческий трек, его победителям доступна возможность бесплатного обучения в магистратурах, а также стажировки в лидирующих компаниях инженерной отрасли. В 2019 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Платформа НТИ» впервые проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior для школьников 5−7 классов; соревнования проводятся по 5 технологическим сферам.

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