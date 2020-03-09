Москва, 9 марта 2020, 05:36 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +8°C до +10 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр.
В Москве ожидается переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь. Утром синоптики прогнозируют туман.
Ожидается ветер южный 2−7 м/с.
Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст.
Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, в Москве на метеостанции ВДНХ в субботу зафиксирован абсолютный температурный рекорд для 7 марта.
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