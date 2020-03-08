Москва, , 23:47 — REGNUM Химики Московского государственного университета ммени М. В. Ломоносова (МГУ) разработали генетический тест, с помощью которого по анализу мочи можно предсказать развитие рака мочевого пузыря за десять лет до клинического обнаружения опухоли. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В генах опухолевых клеток обнаруживаются мутации, активирующие теломеразу, фермент добавляющий повторяющиеся последовательности ДНК на концевых участках хромосом (теломер). Обычно при делении клетки теломеры укорачиваются, и при достижении определённой длинны, клетка перестаёт делиться. Однако, если теломераза будет постоянно наращивать длину теломер, то такая клетка будет делиться бесконечно и разрастётся в злокачественную опухоль.

Отмечается, что тест российских учёных распознаёт соответствующие мутации в ДНК клеток эпителия, выстилающих мочевой пузырь. Они обнаруживаются в моче, поэтому для диагностики не требуется проведения инвазивных процедур.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что британо-американский научный коллектив разработал метод выявления онкологических заболеваний по цвету мочи.

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