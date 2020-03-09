9 марта 2020 | Время чтения 13 мин

Атмосферные процессы Антарктики стали предметом спекуляций климатических алармистов с момента ожидания конца света в следствие разрастания озоновой дыры над Антарктидой якобы из-за озоноразрушающих фреонов холодильников. Теперь ускоренное потепление Антарктиды используется в качестве важного аргумента в пользу гипотезы антропогенного глобального потепления. Истинная же причина климатических изменений Южного континента находится в его недрах

Алексей Ретеюм, , 13:17 — REGNUM 9 февраля 2020 года аргентинская станция Марамбио впервые за всю историю метеорологических наблюдений в Антарктике зафиксировала максимальную температуру воздуха выше 20°. Предыдущий рекорд, датируемый 24 марта 2015 года, составлял 17,5° (судя по данным станции Эсперанса, расположенной также у северной оконечности Антарктического полуострова). Очевидно, что на наших глазах развертывается процесс ускоренного потепления южной полярной области земного шара. Для научного объяснения феномена требуется выяснить причины сильнейшего прогрева приземного слоя воздуха в конкретном месте и в конкретное время. Обобщение массы фактов дает исчерпывающий ответ: это следствие глубинной дегазации водорода, вызванной ускоренным дрейфом ядра Земли из Южного полушария в Северное.

Вулкан Эребус — мощный источник водорода, который прогревает приземный слой воздуха и разрушает озоновый слой в стратосфере над Антарктидой

Вулкан Эребус — мощный источник водорода, который прогревает приземный слой воздуха и разрушает озоновый слой в стратосфере над Антарктидой

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Введение

Анализ погодных условий в районе Антарктического полуострова показывает, что термические аномалии 2020 и 2015 годов характеризуются внезапным возникновением и быстрым исчезновением (Рис. 1 и 2).

Рис. 1. Температура воздуха на острове Сеймур в январе-феврале 2019 и 2020 гг. (станция Марамбио)

Источник: по данным TuTiempo.net (https://www.tutiempo.net/clima/ws-889630.html) и timeanddate.comhttps://www.timeanddate.com/weather/antarctica/marambio-base/historic)

Рис. 2. Температура воздуха на севере Антарктического полуострова в марте 2014 и 2015 гг. (станция Эсперанса)

Источник: по данным TuTiempo.net (https://www.tutiempo.net/clima/ws-889630.html)

Как правило, резкие перепады температуры воздуха вызывают глубокие циклоны, но в рассматриваемых случаях они никак не связаны с прохождением атмосферных фронтов (Рис. 3−4).

Рис. 3. Синоптическая карта южной части Тихого океана от 9 февраля 2020 г

Источник: MSLP Analysis, Pacific Ocean, Bureau of Meteorology, Australian Government (http://www.bom.gov.au/cgi-bin/charts/charts.view)

Рис. 4. Синоптическая карта южной части Тихого океана от 24 марта 2015 г

Источник: Ibid.

Исследованиями последних лет под толщами льда обнаружено около сотни действующих вулканов, поэтому представляется реальным прогревание атмосферы благодаря поступлению тепла из недр. Геологические открытия переводят проблему поиска причины изменений климата в новую плоскость, но не решают её. Необходимо знать источник и механизм передачи энергии. Перспективы выхода из ситуации неопределенности обещает теория глубинной дегазации, основанная на эмпирическом обобщении, которое выполнил В. Л. Сывороткин и позднее дополнили Ю. В. Баркин и автор настоящей публикации. Суть заключается в следующем. По тектоническим разломам и трещинам литосферы из мантии и ядра Земли движутся восходящие потоки водорода и других газов. При их попадании в окислительную обстановку происходит увеличение количества воды в океане и воздухе, которое сопровождается снижением концентраций кислорода и высвобождением гигантских количеств энергии.

По грандиозному Западному Антарктическому рифту (Рис. 5) континент расколот на две части, которые на протяжении десятков миллионов лет с большой скоростью удаляются друг от друга. Эта структура, судя по максимальной концентрации вулканов, представляет собой ключевое звено глобальной системы линейных впадин, образовавшихся в результате растяжения земной коры. Шестой континент опоясывает густая сеть тектонических разломов.

Рис. 5. Рифт Антарктиды и главные тектонические разломы

Источник: R.I.Gibson(http://historyoftheearthcalendar.blogspot.com/2014/12/december-13-antarctica-freezes.html)

Разрывы твердой оболочки планеты проявляются в отрицательных аномалиях общего содержания озона в атмосфере, по форме совпадающих с зонами дислокаций (Рис. 6, 7).

Рис. 6. Крупная отрицательная аномалия общего содержания озона в атмосфере над Западным Антарктическим рифтом и тектоническими разломами по границам континента (10 сентября 2015 г.)

Источник: Environment Canada (https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/cgi-bin/selectMap)

Рис. 7. Сложная отрицательная аномалия общего содержания озона в атмосфере над зонами дислокации земной коры в Антарктиде (15 сентября 2018 г.)

Источник: Ibid.

Положения предлагаемой теории поддаются проверке с помощью метода критического эксперимента, то есть опыта, результаты которого получают только однозначное толкование. Подтвердить реальность атмосферных эффектов дегазации недр должны, в первую очередь, факты синхронного разрушения озона в стратосфере и повышения температуры приземного слоя воздуха. Далее, требуется показать, что эти события, как правило, совпадают по времени с выбросами из недр озоноразрушающего и теплогенерирующего водорода. Ниже представлены итоги целой серии критических экспериментов.

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Волны тепла и отрицательные аномалии озона

Температурные рекорды 2020 и 2015 годов закономерно наблюдались как раз в тот момент, когда в атмосфере в районе Антарктического полуострова образовались довольно крупные аномалии общего содержания озона (Рис. 8, 9).

Рис. 8. Аномалия общего содержания озона в атмосфере над Антарктическим полуостровом 9 февраля 2020 г

Источник: Ibid.

Рис. 9. Аномалия общего содержания озона в атмосфере над Антарктическим полуостровом 24 марта 2015 г

Источник: Ibid.

Общее содержание озона в атмосфере снижается при высокой сейсмической активности. В январе 2000−2020 годов в рассматриваемом секторе Антарктики было зафиксировано 32 землетрясения с M ≥ 3. При этом в 29 (или 91%) случаев наблюдалась отрицательная озоновая аномалия (Рис. 10−12).

Рис. 10. Озоновые аномалии общего содержания озона в атмосфере над Антарктикой 9 января 2003 г., в день землетрясения с М 5,1 (эпицентр с координатами 60,03° с.ш. и 57,98° з.д. расположен у северной оконечности Антарктического полуострова)

Источник: Ibid. данные International Seismological Centre (http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue/)

Рис. 11. Озоновые аномалии общего содержания озона в атмосфере над Антарктикой 1 января 2008 г. перед землетрясением с М 4,4 (эпицентр с координатами 61,24° с.ш. и 58,52° з.д. расположен у северной оконечности Антарктического полуострова)

Источник: Ibid.

Рис. 12. Озоновые аномалии общего содержания озона в атмосфере над Антарктикой 15 января 2012 г. при серии землетрясений с М 4,1-6,4 (эпицентры с координатами: 60,7 – 61,3° с.ш. и 53,8-56,6° з.д. расположены у северной оконечности Антарктического полуострова)

Источник: Ibid.

Показательны контрасты состояния атмосферы в месяцы высокой и низкой сейсмической активности (Рис.13, 14).

Рис.13. Аномалии общего содержания озона в атмосфере над Антарктикой в январе 2012 г., когда в районе Антарктического полуострова произошло 20 землетрясений с М 4,0-6,4 (координаты эпицентров: 60,4 – 62,5° с.ш., 51,1-57,6° з.д.)

Источник: Ibid.

Рис. 14. Незначительные отклонения общего содержания озона от нормы в атмосфере над Антарктикой в январе 2018 г., когда в районе Антарктического полуострова не было зарегистрировано землетрясений с М ≥ 3

Источник: Ibid.

Зависимость состояний атмосферы и литосферы очевидна. Вывод о сопряженности их изменений подкрепляется многочисленными фактами синхронизации падения общего содержания озона и роста максимальной температуры воздуха при землетрясениях (Рис. 15−17).

Рис. 15. Реакция приземного слоя воздуха и стратосферы по наблюдениям на станции Марамбио на три землетрясения 8 декабря 2007 г. в море Скоша (координаты эпицентров: 60,45° ю.ш., 52,31° з.д.; 60,43° ю.ш., 51,74° з.д.; 60,45° ю.ш., 51,49° з.д.). Время событий отмечено стрелкой

Источник: по данным InternationalSeismologicalCentre, TuTiempo.net и Goddard Space Flight Center

Рис. 16. Реакция приземного слоя воздуха и стратосферы по наблюдениям на станции Марамбио на землетрясение c М 2,6 в море Скоша, произошедшее 7 февраля 2013 г. (координаты эпицентра: 72,10° ю.ш., 50,41° з.д.). Время события отмечено стрелкой

Источник: Ibid.

Рис. 17. Реакция приземного слоя воздуха и стратосферы по наблюдениям на станции Марамбио на землетрясение с М 4,0, произошедшее 25 января 2017 г. в море Скоша (координаты эпицентра: 60,41° ю.ш., 52,41° з.д.). Время события отмечено стрелкой

Источник: Ibid.

При землетрясении благодаря окислению водорода, кроме того, увеличивается влагосодержание атмосферы — относительная влажность повышается до 99−100% и выпадают осадки (Рис. 18).

Рис. 18. Реакция приземного слоя воздуха и стратосферы по наблюдениям на станции Марамбио на землетрясение с М 4,0, произошедшее 25 января 2017 г. в море Скоша (координаты эпицентра: 60,41° ю.ш., 52,41° з.д.).

Источник: Ibid.

Исходя из положений теории глобальных последствий дегазации, нужно ожидать, что при большом осреднении будет выявлена отрицательная связь между максимальной температурой приземного слоя воздуха и общим содержанием озона в атмосфере, которое определяется не только излучением Солнца, но и возмущениями литосферы.

Рис. 19. Зависимость максимальной суточной температуры приземного слоя воздуха в декабре-феврале от общего содержания озона в атмосфере (Антарктика, станция Марамбио, 1999–2019 гг.)

Источник: расчет по данным TuTiempo.net и Goddard Space Flight Center

Предсказанный эффект в самом деле существует (Рис. 19). Есть основания утверждать, что общее содержание озона в атмосфере — важный климатообразующий фактор.

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Теплые льды

В годовом цикле площади морских льдов Антарктики минимум приходится на третью декаду февраля (—).

Рис. 20. Динамика суточных величин площади (extent) антарктических льдов в 1999-2019 гг

Источник: расчет по данным National Snow & Ice Data Center (https://nsidc.org/arcticseaicenews/antarctic-daily-image-update/)

С 2016 года намечается тенденция к сокращению льдов в осеннее время (Рис. 21).

Рис. 21. Динамика месячных величин площади (extent) антарктических льдов в феврале 1979-2020 гг. и тренд

Источник: Ibid.

Принимая во внимание определенное подобие в колебаниях общего содержания озона в атмосфере и температуры ее приземного слоя при водородной дегазации, можно считать, что аналогичным должно быть и поведение океана. Для проверки гипотезы воспользуемся информацией об экстремальных суточных изменениях площади морских льдов в 2017—2019 годы, при наиболее значительном потеплении.

Три эпизода самого быстрого таяния льда летом падают на моменты развития крупных отрицательных аномалий озона (Рис. 22−24).

Рис. 22. Отрицательные аномалии общего содержания озона в атмосфере 18 декабря 2018 г

Источник: EnvironmentCanada

Рис. 23. Отрицательные аномалии общего содержания озона в атмосфере 10 декабря 2019 г

Источник: Ibid.

Рис. 24. Отрицательные аномалии общего содержания озона в атмосфере 17 декабря 2017 г

Источник: Ibid.

Напротив, в дни преобладания положительных аномалий общего содержания озона лед прирастает ускоренными темпами (Рис. 25−27).

Рис. 25. Аномалии общего содержания озона в атмосфере 5 мая 2018 г. при суточном максимуме роста морских льдов

Источник: Ibid.

Рис. 26. Аномалии общего содержания озона в атмосфере 21 мая 2019 г. при суточном максимуме роста морских льдов

Источник: Ibid.

Рис. 27. Аномалии общего содержания озона в атмосфере 19 июля 2017 г. при суточном максимуме роста морских льдов

Источник: Ibid.

Антарктика демонстрируют нам единство литосферы, гидросферы и атмосферы, которые функционируют как одно целое.

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Роли вулкана Эребус

Эребус, расположенный в месте пересечения тектонических разломов с координатами 77,53° ю.ш. и 167,17° в.д., относится к числу самых активных вулканов на Земле: его извержение продолжается непрерывно с 1972 года Зафиксированы выбросы аэрозолей, достигающих высоты 8 км, а также эмиссия водорода, которая способна разрушать озоновый слой в стратосфере. По количеству энергии, генерируемой вулканом, согласно данным современного дистанционного мониторинга, очень разными были обстановки 2009 и 2015 года. Этот факт позволяет достоверно определить вклад глубинной дегазации в режим атмосферы. Наибольший контраст температур поверхности лавовых озер наблюдался в июле. Как и следовало ожидать, высокий уровень активности вулкана в июле 2009 г. способствовал формированию отрицательной озоновой аномалии, выделяющейся в пространстве и во времени (Рис. 28 и 29).

Рис. 28. Отрицательная аномалия общего содержания озона в атмосфере над районом Эребуса и в центре континента при высокой активности вулкана в июле 2009 г

Источник: EnvironmentCanada

Рис. 29. Необычное развитие положительной аномалии общего содержания озона над континентом при слабой активности вулкана Эребус в июле 2015 г

Источник: Ibid.

Момент резкого усиления эруптивной деятельности вулкана за последние 40 лет датируется 13 сентября 1984 г. Однако количество поступающей к земной поверхности энергии начало увеличиваться раньше, еще 7 сентября, о чем сигнализирует потепление воздуха на 30° (!) в центре континента (Рис. 30).

Рис. 30. Эпизод потепления приземного слоя воздуха в сентябре 1984 г. на Южном полюсе, в 1200 км от вулкана Эребус (станция South Pole). Время его активизации отмечено стрелкой

Источник: по данным EarthSystemResearchLaboratory (ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/data/meteorology/in-situ/spo/)

Подготовка к извержению отразилась на состоянии стратосферы над континентом, где рядом возникли две крупные аномалии озона с противоположным знаком (Рис. 31).

Рис. 31. Аномалии общего содержания озона в атмосфере 10 сентября 1984 г. перед активизацией вулкана Эребус

Источник: EnvironmentCanada

Положительная аномалия начала сентября 1984 г. характеризовалась рекордно высоким содержанием озона и уникальным градиентом в пространстве (Рис. 32).

Рис. 32. Общее содержание озона в атмосфере в сентябре 1984 г. (антарктические станции Мирный и Scott Base, расположенные в 2500 км друг от друга)

Источник: поданным Goddard Space Flight Center(SBUV Merged Ozone Data Set (MOD))

Этот феномен указывает на волнообразные деформации земной коры по оси, проходящей через вулкан Эребус.

Пик мощности извержения 1984 года пришелся на декабрь. Можно думать, что с ним была связана тепловая аномалия в атмосфере в масштабах континента. Предположение оправдывается (Рис. 33).

Рис. 33. Потепление приземного слоя воздуха в декабре 1984 г. на Южном полюсе, в 1200 км от вулкана Эребус (станция South Pole)

Источник: поданным Earth System Research Laboratory (ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/data/meteorology/in-situ/spo/)

Термическая аномалия совпала с аномалией озона (Рис. 34).

Рис. 34. Аномалия общего содержания озона в атмосфере 1 декабря 1984 г. при активизации вулкана Эребус

Источник: EnvironmentCanada

Таким образом, вулкан Эребус играет роль системообразующего фактора в Антарктике и вместе с тем индикатора процессов, происходящих на земном шаре.

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Ключевая роль ядра Земли

Водород, нагревающий тропосферу с гидросферой и разрушающий озон стратосферы, очевидно, поступает во внешние оболочки от пограничной зоны между внешним жидким ядром планеты и мантией, расположенной на глубинах порядка 3000 км, то есть около половины радиуса земного шара (Рис. 35). Если это утверждение соответствует реальности, на широтах около 60° обоих полушарий должны наблюдаться различные природные аномалии, вызванные поступлением повышенных количеств энергии из недр.

Рис. 35. Геометрическая схема проекции ядра планеты на земную поверхность около 60°

Прежде всего, речь должна идти о масштабных деформациях литосферы. Они действительно сосредоточены на указанной широте и проявляются в сокращении площади континентальной коры у проекции зоны контакта ядра и мантии на земной поверхности (Рис. 36).

Рис. 36. Площадь суши по широтам Южного полушария, % с поправкой на длину параллелей (логарифмическая шкала)

Источник: расчет по данным The Shuttle Radar Topography Mission (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm)

Изучение географии очагов землетрясений в умеренных широтах позволяет сделать заключение, что они также тяготеют к параллели 60°, поскольку их энергетической базой служит глубинный водород (Рис. 37, 38).

Рис. 37. Распределение очагов землетрясений с М ≥ 3 в проекции ядра Земли в Северном полушарии (осреднение по 29700 событиям за период 1990-2019 гг.)

Источник: расчет по данным International Seismological Centre

Рис. 38. Распределение очагов землетрясений с М ≥ 3 в проекции ядра Земли в Южном полушарии (осреднение по 7800 событиям за период 1990-2019 гг.)

Источник: Ibid.

В атмосфере сосредоточенные выбросы водорода вдоль параллелей 60° создают круглую отрицательную аномалию или систему аномалий озона кольцевой формы (Рис. 39, 40).

Рис. 39. Озоновая аномалия в сентябре 2001 г

Источник: EnvironmentCanada

Рис. 40. Озоновая аномалия в апреле 2014 г

Источник: Ibid.

Есть прямые доказательства поступления водорода в литосферу и другие оболочки именно от ядра Земли. Речь идет о ситуациях ускорения или торможения, когда под действием сил инерции возникают внутренние напряжения тела планеты. По физической логике, в январе-июне при удалении Земли от Солнца эмиссия глубинного водорода должна увеличиваться, а в июле-декабре в условиях приближения Земли к Солнцу — уменьшаться, причем указанное соотношение сохраняется и в месяцы равноденствия. Эта закономерность действительно существует (Рис. 41).

Рис. 41. Среднее содержание водорода в приземном слое воздуха у Южного полюса (станция South Pole)

Источник: расчет по данным Earth Systems Research Laboratory. Global Monitoring Division (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/data/)

При движении планеты в ноябре и декабре к точке перигелия ядро оказывает давление на мантию Северного полушария, что видно по росту частоты землетрясений. Поэтому уровни эмиссии глубинного водорода к югу и северу от экватора в этот период различны (Рис. 42).

Рис. 42. Различие средних месячных концентраций водорода в приземном слое воздуха Северного и Южного полушарий в ноябре и декабре по данным станций Mace Head (Ирландия) и Cape Grim (Тасмания) за период 1994-2019 гг

Источник: The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (https://agage.mit.edu/data)

При анализе сейсмической активности южных широт у проекции ядра Земли обращают на себя внимание следующие друг за другом минимум 1997 г. и максимум 1998 г., которые отличаются по количеству землетрясений с М ≥ 5 в 3 раза. Это наводит на мысль о колебаниях скорости дегазации недр в Антарктике. И действительно, материалы станции South Pole запечатлели появление двух крупнейших разнознаковых аномалий содержания водорода в приземном слое воздуха в те годы (Рис. 43).

Рис. 43. Среднее годовое содержание водорода в приземном слое воздуха у Южного полюса (станция South Pole)

Источник: Ibid.

Атмосфера реагировала на поступление глубинного водорода резким повышением температуры (Рис. 44).

Рис. 44. Средняя часовая температура приземного слоя воздуха в районе Южного полюса в июле 1997 и 1998 гг

Источник: Ibid.

Влияние дегазации распространилось на всю тропосферу: повышение температуры воздуха и увеличение его влагосодержания прослеживаются до уровня поверхности 300 гПа, то есть около 9 км (Рис. 45, 46).

Рис. 45. Температура воздуха в июле над Антарктидой и шельфом (от широты 60°) при аномально слабой и сильной эмиссии водорода

Источник: Earth Systems Research Laboratory. Physical Science Division (https://www.esrl.noaa.gov/psd/cgi-bin/data/timeseries/timeseries1.pl)

Рис. 46. Абсолютная влажность воздуха в июле над Антарктидой и шельфом (от широты 60°) при аномально слабой и сильной эмиссии водорода

Источник: Ibid.

Нужно полагать, что случаи выбросов глубинного водорода будут встречены при рассмотрении деформаций земного шара, индикатором которых выступает изменение ориентации оси вращения. При этом географический Северный полюс начинает перемещаться неравномерно. Один из таких моментов мы находим в феврале 2008 года (Рис. 47).

Рис. 47. Нарушение равномерного перемещения Северного полюса

Источник: по данным International Earth Rotation and Reference Systems Service (https://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/EarthOrientationData/eop.html)

В феврале ядро Земли благодаря притяжению Солнца дрейфует к северу, и тогда его давление на мантию в Северном полушарии увеличивается, а в Южном — уменьшается. При этом эмиссия глубинного водорода в двух полушариях должна меняться в противоположных направлениях, что и наблюдается (Рис. 48).

Рис. 48. Изменения минутных концентраций водорода в приземном слое воздуха 15 февраля 2008 г. — увеличение в Северном полушарии (станция Mace Head, Ирландия) и уменьшение в Южном полушарии (станция Cape Grim, Тасмания)

Источник: по данным The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment

В Антарктиде февраль 2008 года был отмечен образованием крупной озоновой аномалии (Рис. 49).

Рис. 49. Динамика общего содержания озона в атмосфере по наблюдениям антарктических станций в 2008 г

Источник: по данным Goddard Space Flight Center(SBUV Merged Ozone Data Set (MOD))

О глобальном характере события 2008 года говорит также симметричное положение отрицательных аномалий озона на параллели 60°. Две из них локализованы в Европе и Море Короля Хокона VII, около меридиана, который проходит по центру континентального полушария через третью ось Земли на 12° в.д., и одна из аномалий Южного полушария расположена на том же срединном меридиане, в 180° от другой (Рис. 50).

Рис. 50. Симметрия аномалий общего содержания озона в дни события 2008 г

Источник: EnvironmentCanada

Факты позволяют констатировать дальнодействие ядра Земли, которое наделено солнцеподобной материей.

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Заключение

Антарктика, несмотря на свою удаленность от цивилизации, должна, без преувеличений, рассматриваться как глобальный очаг, где развертываются важнейшие события биосферы. Объяснение этому — сосредоточение энергии недр у Южного географического полюса, где с максимальной скоростью на наших глазах идет расширение Земли. На фоне направленных изменений всех геосфер периодически возникают кратковременные синхронные возмущения, природа которых требует выяснения. Не менее существенная задача состоит в изучении отклика живых организмов на события последних десятилетий.

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