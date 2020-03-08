Пекин, , 17:17 — REGNUM Китайские учёные изучают возможность использования стволовых клеток при лечении коронавируса COVID-19 и уже достигли излечения четырех тяжелобольных людей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Science and Technology Daily.

Стволовые клетки в организме могут стать клетками крови, сердца, легких или других частей тела. Они обладают сильной секреторной функцией, способствуя образованию новых кровеносных сосудов, подавляют воспаление.

Ранее с помощью стволовых клеток были успешно вылечены больные птичьим гриппом H7N9. Новый препарат на основе стволовых клеток против коронавируса COVID-19 был разработан Академией наук Китая. В настоящее время он находится на стадии клинических испытаний и государственной экспертизы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что немецкие учёные синтезировали соединение, которое блокирует размножение всех коронавирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, включая COVID-2019.

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