Пенза, , 13:18 — REGNUM Новое антибактериальное покрытие для имплантируемых медицинских изделий разработали сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ), рассказала доцент кафедры «Общая биология и биохимия» ПГУ Анастасия Кручинина 8 марта ТАСС.

Лекарственные покрытия с антибактериальным эффектом для медицинских имплантов разрабатываются уже давно, однако проблема создания универсального материала для широкого использования остаётся актуальной. Новое покрытие состоит из комбинации полимера с антибиотиками и антисептиками. Активные вещества используются в небольших дозах и действуют локально, не оказывая общего токсического воздействия.

Автор проекта рассказала, что новый материал был опробован на подопытных животных. Эксперименты показали, что разработанное покрытие сохраняет антибактериальные свойства до двух месяцев, что является достаточно длительным сроком.

Кручинина отметила, что в дальнейшем планируется проведение совместных исследований с производителями медицинских изделий. На этом этапе учёные планируют усовершенствовать материал и адаптировать его к различным областям хирургии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёные из нескольких российских вузов во Владивостоке представили новый метод создания керамических имплантов из биоактивных материалов.

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