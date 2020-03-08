Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx прошла на расстоянии 250 метров от астероида Бенну, сделав самые подробные снимки поверхности космического тела. Об этом сообщает Phys.org.

Космический аппарат американского аэрокосмического агентства NASA достиг астероида Бенну в конце 2018 года. Программа миссии OSIRIS-REx предусматривает забор грунта с поверхности астероида, однако в NASA не спешат проводить эту операцию.

Радиус входящего в группу Аполлонов астероида Бенну составляет чуть более 250 метров. Сложный рельеф поверхности астероида также заставляет особенно тщательно подготовить операцию по посадке.

Вскоре OSIRIS-REx проведёт ещё два сближения с астероидом. На 14 апреля запланировано сближение до 50 метров с поверхностью астероида, а в июне аппарат выполнит манёвр в 25−40 метрах от поверхности. Благодаря этим подготовительным работам учёные рассчитывают выбрать оптимальное место для посадки, планирующейся на август 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года команда проекта OSIRIS-REx объявила о завершении проекта по составлению карты поверхности астероида Бенну, в котором приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев.

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