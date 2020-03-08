Пекин, , 10:55 — REGNUM Национальное управление лекарственных средств КНР утвердило новый набор для быстрого тестирования на заражение коронавирусом COVID-19, сообщает ChinaDaily.

Новый набор тестов был разработан группой исследователей из нескольких учреждений при ведущем участии сотрудников Сямэньского университета. Правительственное ведомство утвердило новый тест после проведения клинических испытаний в провинции Ухань, с которой началось распространение коронавируса.

При использовании новой системы результаты тестирования становятся доступны уже через 29 минут. Ранее для проведения таких тестов медикам требовалось несколько часов. Отмечается, что новый тест также был одобрен Евросоюзом и экспортирован в несколько стран объединения, включая Италию, Австрию и Нидерланды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России заявили, что количество зарегистрированных случаев заражения новым вирусом достигло 14.