Москва, , 08:15 — REGNUM Российские учёные проведут эксперимент по пересадке подопытным крысам искусственной костной ткани, созданной на борту Международной космической станции, заявил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Костная ткань будет получена с помощью 3D-биопринтера, доставленного на МКС в 2018 году. Эксперименты на орбитальной станции будут проводить космонавты Анатолий Иваншин и Иван Вагнер, которые отправятся на МКС в апреле. Планируется, что образцы костной ткани будут доставлены на Землю членами предыдущего экипажа МКС.

В наземных лабораториях полученная в космосе костная ткань будет использоваться для серии экспериментов с крысами. Животным будут вживлять полученные искусственным способом материалы и сравнивать их остеоиндуктивные и остеокондуктивные свойства с материалами, изготовленными на Земле. Эксперименты с подопытными животными запланированы на осень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года космонавт Олег Кононенко создал органный конструкт щитовидной железы мыши с помощью 3D-биопринтера на борту МКС. Эксперимент был признан успешным.