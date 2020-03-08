Москва, 8 марта 2020, 06:23 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +8°C до +10 °C. Об этом сообщает на своём сайте Гидрометцентр.
В Москве ожидается переменная облачность. Прогнозируется небольшой дождь.
Ожидается ветер южный 4−9 м/с.
Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст.
Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, замглавы Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН назвал причину погодных аномалий в РФ
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