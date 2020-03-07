Иерусалим, , 22:28 — REGNUM Израильские учёные покрыли контактные линзы ультратонким слоем частиц золота эллиптической формы, в результате чего линза получила возможность исправлять дальтонизм. Об этом сообщает Eurekalert.

Дейтераномалия или красно-зеленый дальтонизм проявляется тем, что человек не может различать красный и зелёный цвета. Заболеванию в основном подвержены мужчины. При дальтонизме фоторецептор, ответственный за обнаружение зеленого света, реагирует на свет, связанный с более красными цветами.

Очки, уменьшающие обнаружение чрезмерно воспринимаемого цвета, уже ранее использовались. Однако, разработать высокотехнологичные контактные линзы с таким оптическим эффектом удалось ученым впервые.

Отмечается, что применение устройства в 10 раз улучшило способность человека различать цвета, а эффекты дальтонии были практически полностью устранены.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Китая создали контактные линзы, которые способны менять цвет и лечить глаукому.

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