Лондон, , 19:53 — REGNUM Программа искусственного интеллекта AlphaFold исследовательского подразделения DeepMind корпорации Google предсказала возможную структуру некоторых малоизученных белков, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, что может помочь в разработке вакцин и лекарств от вируса. Данные опубликованы на официальном сайте DeepMind.

Отмечается, что при создании моделей была использована технология «матричного моделирования».

«Мы подчеркиваем, что эти предсказания структуры не были проверены экспериментально, но надеемся, что они могут способствовать научному сообществу в вопросе о том, как функционирует вирус, и послужить платформой генерации гипотез для будущей экспериментальной работы по разработке терапии», — говорится в заявлении учёных.

Представленные наработки сотрудников DeepMind не опубликованы, как это обычно делают учёные. Для того, чтобы сократить время доведения полученных данных до исследователей, DeepMind опубликовали информацию под открытой лицензией, так что каждый учёный сможет ее использовать.

Отметим, что тремя неделями ранее молекулярные биологи из США с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру белков оболочки COVID-19. Всего известно более 1600 разновидностей белков, используемых различными вирусами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Имперского колледжа Лондона и сотрудники исследовательского подразделения DeepMind компании Google разработали нейросеть, позволяющую обнаруживать признаки рака молочной железы на рентгеновских снимках.

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