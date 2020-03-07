Владивосток, , 18:07 — REGNUM Российские учёные разработали сенсор, созданный на основе нанопорошка диоксида титана, декорированного золотом, с помощью которого можно определить присутствие отравляющих веществ в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Разработка является первым продуктом в рамках нового исследовательского направления ДВФУ «Синтез наноматериалов методом лазерной абляции», финансируемого грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.

Чтобы получить сенсор, учёные измельчили в воде до наносостояния диоксид титана, облучили его лазером, а затем добавили ионы золота. Полученная учеными наноструктура меняет электрическую проводимость при контакте с молекулами вредных газов: аммиака, ацетальдегида, бензола и ряда других, что легко можно зафиксировать с помощью обычного электрометра.

В университете отмечают, что датчики просты и дешевы в производстве. Кроме того, по схожей технологии можно будет создавать элементы солнечных батарей нового поколения.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что специалисты саратовского НПП «Алмаз» разработали первые специализированные сигнализаторы загазованности для контроля атмосферы животноводческих комплексов.

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