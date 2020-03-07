Раменское, Московская область, , 17:54 — REGNUM У 26-летней жительницы Раменского Московской области выявлен коронавирус. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Mash.

По данным журналистов канала, женщина находилась с 22 по 25 февраля в Мюнхене. После возвращения из поездки она решила сдать тест на наличие в организме инфекции.

Результаты диагностики выявили у жительницы Подмосковья коронавирус.

На данный момент, она вместе с супругом и их 4-х летним сыном срочно госпитализирована в больницу.

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