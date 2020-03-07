Хельсинки, , 13:39 — REGNUM В дополнение к ветеринару, многие собаки также нуждаются в психологе, судя по данным нового финского научного исследования. Оно показало, что у одной трети четвероногих друзей человека есть тревога или фобия по какому-либо поводу. Кроме того, почти три из четырех домашних животных иногда демонстрируют некоторую форму проблемного поведения — или, по крайней мере, это то, что видят их хозяева, сообщает AMNA.

Исследователи во главе с профессором Ханнесом Лочеем из Ветеринарной школы Хельсинкского университета, который опубликовал исследование в журнале Scientific Reports, изучили поведение 13 700 собак на основе анкет, полученных от их владельцев. Было обнаружено, что 72,5% домашних животных демонстрируют более или менее проблемное поведение, такое как агрессия или фобия. Гиперчувствительность к шуму является наиболее распространенным стрессовым фактором, поскольку 32% собак боятся хотя бы одного вида шума (например, грома), а 26% особенно боятся фейерверков.

После шумов наиболее распространенным стрессом является какая-либо фобия (29% собак), причем наиболее распространенным является страх перед другими собаками (17%), незнакомцами (15%) и неизвестными условиями окружающей среды (11%). Фобии — такие как высота, глянцевая поверхность, металлическая сетка под ногами — усиливаются по мере взросления собак.

Молодые собаки, с другой стороны, имеют тенденцию наносить больше вреда или мочиться дома, когда их оставляют в покое, и, как правило, более реактивны и импульсивны. Собаки мужского пола более склонны к агрессии, в то время как «девочки» чаще страдают фобиями.

Поведенческие характеристики также зависят от породы. Например, 11% миниатюрных шнауцеров ведут себя агрессивно по отношению к незнакомцам, по сравнению только с 0,4% лабрадоров-ретриверов. Пшеничные терьеры чрезвычайно чувствительны к шуму, в то время как шелти испанская водяная кажутся самыми веселыми.