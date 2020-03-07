Оттава, , 04:03 — REGNUM Сумма в размере 27 млн канадских долларов ($20 млн) для изучения коронавируса COVID-19 будет выделена властями Канады, 6 марта сообщается на сайте канадского правительства.

Ранее планировалось затратить в четыре раза меньше — 7 миллионов канадских долларов (5,2 миллиона США — ред.). В сообщении уточняется, что эти средства могут использовать 47 исследовательских групп в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении из американского бюджета $8,3 млрд для борьбы с распространением COVID-19.

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