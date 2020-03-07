Париж, , 03:53 — REGNUM Работники компании Arianespace покинули космодром Куру во Французской Гвиане из-за выявленного заражения коронавирусом нового типа в соседнем населенном пункте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в космической отрасли.

Сообщается, что в соседнем с космодромом населенном пункте были зафиксированы случаи заболевания COVID-19 среди туристов из Азии. Около 300 российских специалистов намерены вернуться домой в Россию к 9 марта, решив ситуацию с переносом пуска ракеты «Союз-СТ». Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в двух департаментах Франции закрыли детские сады, школы и лицеи из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Их закроют на 15 дней.

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