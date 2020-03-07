Москва, , 03:03 — REGNUM Аномально теплая погода, которая установилась в марте в центральной части России, а также почти бесснежная зима в Москве могут быть следствием двух одновременных процессов — глобального потепления и североатлантического колебания, определяющего погоду в Европе. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» завлабораторией климатологии Института географии РАН, замглавы Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам Семенова, жители РФ, скорее всего, столкнулись со случайной аномалией атмосферной циркуляции. Специалист отметил, что с подобными колебаниями Россия сталкивалась и ранее, но в прошедшую зиму они были наиболее ощутимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в большей части регионов РФ в марте будет аномально тепло из-за теплой почвы и отсутствия снежного покрова.

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