Москва, , 18:05 — REGNUM В ближайшие выходные европейские регионы России ожидают новые температурные рекорды, которые можно считать погодными аномалиями, сообщает 6 марта метеорологический центр «Фобос».

Причиной такого явления станет тёплый воздух из Южной Европы, продолжающий поступать на Русскую равнину.

В частности, в Москве и области вероятна температура до +11 градусов по шкале Цельсия.

Русский Север южнее Полярного круга ждут оттепели и снег с дождём, а также температура воздуха до пяти градусов выше нуля.

Регионы Черноземья испытают потепление до +16, Поволжье увидит хоть и не такое резкое потепление, но термометр покажет от 10 до 14 градусов тепла.

Самые жаркие дни придут в Ростов, Краснодар и Ялту, где воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.

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