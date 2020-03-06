Москва, 6 марта 2020, 18:05 — REGNUM В ближайшие выходные европейские регионы России ожидают новые температурные рекорды, которые можно считать погодными аномалиями, сообщает 6 марта метеорологический центр «Фобос».
Причиной такого явления станет тёплый воздух из Южной Европы, продолжающий поступать на Русскую равнину.
В частности, в Москве и области вероятна температура до +11 градусов по шкале Цельсия.
Русский Север южнее Полярного круга ждут оттепели и снег с дождём, а также температура воздуха до пяти градусов выше нуля.
Регионы Черноземья испытают потепление до +16, Поволжье увидит хоть и не такое резкое потепление, но термометр покажет от 10 до 14 градусов тепла.
Самые жаркие дни придут в Ростов, Краснодар и Ялту, где воздух прогреется до 24 градусов выше нуля.
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