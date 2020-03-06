Берлин, , 14:31 — REGNUM Биологическое происхождение могут иметь органические соединения, найденные марсоходом Curiosity на поверхности красной планеты. Об этом заявили астробиологи из Германии Якуб Хайнц и Дирк Шульце-Маркуч в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

Марсоход нашел органические соединения — тиофены. Эти вещества на Земле встречаются в живой природе: грибках и высших растениях. А также они распространены в угле, нефти и окаменелостях. Встреча таких соединений на Земле, по словам ученых, ни у кого не вызывает сомнений в их биогенезе. Однако для условий Марса необходимы гораздо более серьезные доказательства.

В соответствии с гипотезой немецких ученых, более трех миллиардов лет назад, когда в атмосфере Марса было достаточно влаги и тепла, разложение сульфатов могло произойти под действием бактерий. Второй гипотезой является разложение сульфатов термохимическим способом при температурах, превышающих 120 град. Цельсия.

Окончательное подтверждение возможности биологического происхождения тиофенов на красной планете ученые планируют получить после исследования образцов в специальном анализаторе, который должен отправиться на Марс в июле вместе с марсоходом «Розалин Франклин».