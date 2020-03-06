Оттава, , 13:49 — REGNUM Тонкую двухслойную нейлоновую ткань, обладающую способностью светиться при воздействии электричества, создали инженеры из Канады. Статья с описанием изобретения опубликована 4 марта в научном журнале Matter.

Новая ткань выполнена из двух параллельных слоев нейлоно-полиуретанового материала, покрытого слоем золота. Слои выступают в качестве двух электродов, а между ними помещен эластичный полупрозрачный слой. Ткань обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Ее можно мыть, она растягивается. Несмотря на подводимый электрический ток для свечения промежуточного слоя, ткань безопасна для прикосновений человека. Ткань по составу и строению похожа на ткань женских колготок.

Инженеры, подбирая состав слоев ткани, добились того, что ткань с 200-микрометровым слоем электролюминесцентного полимерного композита при подаче на слои-электроды переменного напряжения более 100 вольт начинала светиться. Дальнейшие эксперименты показали, что ткань гидрофобна и светится даже под водой, обладает устойчивостью к интенсивному механическому воздействию и не теряет свойств после воздействия на нее раствора стирального порошка.

Ученые также научились управлять формой свечения, заранее внося необходимые коррективы при создании ткани. Так, им удалось создать ткань, на которой светится смайлик, или ткань, отображающую циферблат электронных часов.

Полученные результаты инженеры планируют применить при создании «умной» одежды, созданием которой в настоящее время занимаются многие крупные компании. Например, Ford придумал «умную» куртку, которая может включать знаки поворота по указанию велосипедиста. А Google разработала куртку с панелью управления гаджетом, работающую по сенсорному принципу.